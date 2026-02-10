Philips ha sido reconocida como Top 100 Global Innovator de Clarivate por decimotercer año consecutivo

El reconocimiento de Philips refleja su compromiso a largo plazo con la innovación, respaldado por una inversión anual en I+D de más de 1.700 millones de euros, aproximadamente el 9% de las ventas y entre los niveles más altos del sector. En los ámbitos de la atención sanitaria profesional y la salud del consumidor, Philips aplica tecnologías habilitadas por IA, imagen avanzada y plataformas conectadas para apoyar diagnósticos más precisos, simplificar los flujos de trabajo y permitir que las personas gestionen de forma proactiva su salud y bienestar. Algunos ejemplos de las últimas innovaciones de Philips incluyen:

Philips Verida, el primer TC espectral del mundo con detector, impulsado por la integración de IA a lo largo de toda la cadena de imagen, desde la adquisición hasta la reconstrucción.

Tecnología de imán de resonancia magnética sin helio [1], liderada por Philips desde 2018, con más de 2.000 instalaciones en todo el mundo y seis millones de litros de helio líquido ahorrados hasta la fecha, lo que ayuda a los hospitales a eliminar las recargas de helio y los conductos de ventilación.

Philips Flash 5100 Point-of-Care Ultrasound, que combina una claridad de imagen avanzada y un flujo de trabajo intuitivo para apoyar una toma de decisiones rápida y segura en entornos clínicos de primera línea.

Un visor diagnóstico web de nueva generación, que transforma la forma en que los radiólogos acceden e interpretan las imágenes médicas, permitiendo a los clínicos trabajar de manera más inteligente, rápida y colaborativa.

Innovaciones de cuidado personal habilitadas por IA, incluidas la Philips i9000 Shaver Series y soluciones avanzadas de depilación, que ofrecen experiencias de autocuidado más personalizadas e intuitivas para los consumidores.

