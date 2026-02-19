Philips propone volver a nombrar a Roy Jakobs como CEO

Ámsterdam, Países Bajo – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología sanitaria, anunció que se propone que Roy Jakobs sea reelegido como su Presidente/Director Ejecutivo y miembro del Consejo de Administración.
La decisión de proponer la reelección de Roy Jakobs refleja el reconocimiento del Consejo de Supervisión por los avances logrados desde 2022 y su confianza en su liderazgo, mientras Philips entra en la siguiente fase de crecimiento rentable. La propuesta se someterá a aprobación en la próxima Asamblea General Anual de Accionistas (AGM), que se celebrará el 8 de mayo de 2026.
Roy Jakobs ha demostrado un liderazgo claro, una ejecución sólida y un enfoque incansable en el fortalecimiento de Philips en medio de un entorno macroeconómico incierto.
"Roy ha construido una base sólida, ha mejorado la resiliencia financiera y ha creado una cultura orientada al impacto, con un equipo altamente comprometido y centrado en brindar una mejor atención a más personas mediante una innovación significativa. Desde su incorporación, se han logrado avances significativos en la gestión de la retirada de Respironics y en la mejora continua de la cultura de seguridad y calidad del paciente de Philips. Las operaciones de la cadena de suministro son resilientes y adaptables, como lo demuestra la gestión de los aranceles por parte de la empresa. La organización es más sencilla, eficiente y ágil, con un ahorro de productividad de 2.500 millones de euros. El equipo directivo se ha renovado y la cultura se centra en el rendimiento, el crecimiento, la ejecución y la innovación. El crecimiento de la compañía se ha recuperado, los márgenes han aumentado significativamente y la generación positiva de efectivo ha dado como resultado un balance general sólido. El Consejo de Supervisión confía en que Roy es el líder adecuado para seguir guiando a Philips con un enfoque y una responsabilidad constantes para crear valor sostenible a largo plazo para todos las partes interesadas."
Roy Jakobs presentó el plan de Philips para impulsar un crecimiento rentable y generar valor sostenible en el Día de los Mercados de Capitales de la compañía .
Próximamente se publicará más información sobre la Asamblea General de Philips de 2026. Puede encontrar más información sobre el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de Philips aquí .
"Roy ha construido una base sólida, ha mejorado la resiliencia financiera y ha creado una cultura orientada al impacto, con un equipo altamente comprometido y centrado en brindar una mejor atención a más personas mediante una innovación significativa. Desde su incorporación, se han logrado avances significativos en la gestión de la retirada de Respironics y en la mejora continua de la cultura de seguridad y calidad del paciente de Philips. Las operaciones de la cadena de suministro son resilientes y adaptables, como lo demuestra la gestión de los aranceles por parte de la empresa. La organización es más sencilla, eficiente y ágil, con un ahorro de productividad de 2.500 millones de euros. El equipo directivo se ha renovado y la cultura se centra en el rendimiento, el crecimiento, la ejecución y la innovación. El crecimiento de la compañía se ha recuperado, los márgenes han aumentado significativamente y la generación positiva de efectivo ha dado como resultado un balance general sólido. El Consejo de Supervisión confía en que Roy es el líder adecuado para seguir guiando a Philips con un enfoque y una responsabilidad constantes para crear valor sostenible a largo plazo para todos las partes interesadas."
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada, así como los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención de salud y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.
Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Para acceder a las noticias de Philips, siga este enlace.
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.