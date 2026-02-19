Philips propone volver a nombrar a Roy Jakobs como CEO

"Roy ha construido una base sólida, ha mejorado la resiliencia financiera y ha creado una cultura orientada al impacto, con un equipo altamente comprometido y centrado en brindar una mejor atención a más personas mediante una innovación significativa. Desde su incorporación, se han logrado avances significativos en la gestión de la retirada de Respironics y en la mejora continua de la cultura de seguridad y calidad del paciente de Philips. Las operaciones de la cadena de suministro son resilientes y adaptables, como lo demuestra la gestión de los aranceles por parte de la empresa. La organización es más sencilla, eficiente y ágil, con un ahorro de productividad de 2.500 millones de euros. El equipo directivo se ha renovado y la cultura se centra en el rendimiento, el crecimiento, la ejecución y la innovación. El crecimiento de la compañía se ha recuperado, los márgenes han aumentado significativamente y la generación positiva de efectivo ha dado como resultado un balance general sólido. El Consejo de Supervisión confía en que Roy es el líder adecuado para seguir guiando a Philips con un enfoque y una responsabilidad constantes para crear valor sostenible a largo plazo para todos las partes interesadas."



Roy Jakobs presentó el plan de Philips para impulsar un crecimiento rentable y generar valor sostenible en el Día de los Mercados de Capitales de la compañía .



Próximamente se publicará más información sobre la Asamblea General de Philips de 2026. Puede encontrar más información sobre el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de Philips aquí .

