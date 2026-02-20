Philips publica su Informe Anual 2025



Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada, así como los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención de salud y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Para acceder a las noticias de Philips, siga este enlace: https://www.philips.cl/a-w/about/news/home



Declaraciones prospectivas y otra información importante

Este comunicado contiene ciertas declaraciones prospectivas respecto a la situación financiera, los resultados de las operaciones y el negocio de Philips, así como ciertos planes y objetivos de Philips respecto a estos elementos. Ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen declaraciones realizadas sobre la estrategia, estimaciones de crecimiento de ventas, EBITA futuro, desarrollos futuros en el negocio orgánico de Philips y la finalización de adquisiciones y desinversiones. Por su naturaleza, estas afirmaciones implican riesgo e incertidumbre porque se relacionan con eventos y circunstancias futuras y existen muchos factores que podrían hacer que los resultados y desarrollos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas afirmaciones.