Philips firma convenio de colaboración clínica para potenciar soluciones que ayudan en los tratamientos del trastorno del sueño



Con más de 10 años de trayectoria, Clínica Somno cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 100 profesionales en diferentes especialidades médicas como neurología (adulto e infantil), broncopulmonar, otorrinolaringología, psiquiatría, psicología, odontología, nutriología y terapia ocupacional, así como con tecnologías de vanguardia para abordar problemas como la apnea obstructiva del sueño, el insomnio y el ronquido.

Trinidad Pascual, Directora Técnica y co-fundadora de la entidad, resaltó que “este acuerdo nos va a permitir potenciar nuestro programa clínico de CPAP, que es un servicio único en Chile y Latinoamérica, orientado a solucionar el problema de adherencia a los tratamientos y a entregar el acompañamiento correspondiente a los pacientes. En conjunto con Philips como aliado estratégico, vamos a poder ofrecer productos de avanzada tecnología y dar a conocer de mejor forma la importancia que tiene la medicina del sueño”.

En ese sentido, entre las herramientas más relevantes que Philips integra como parte de esta alianza se encuentran dos plataformas de teleconectividad: Care Orchestrator, pensada en el profesional clínico para que pueda ajustar los parámetros de la terapia de manera remota de acuerdo a las necesidades de cada caso y DreamMapper, disponible en IOS y en Android con descarga gratuita que facilita al paciente el seguimiento diario de su tratamiento y el acceso a información relevante sobre su condición. Estas soluciones digitales contribuyen a una atención más conectada, con mejores resultados clínicos y mayor seguridad en el manejo de la terapia. Antonio Colmenares, responsable comercial de la línea de Cuidado del Sueño y Ventilación y Cuidado Respiratorio de Philips para Chile y Peru, destacó los alcances de este acuerdo, puntualizando que gracias a él “estamos entregándole a la comunidad un alto estándar clínico con una terapia de innovación muy efectiva. No nos estamos limitando sólo a brindar equipos, sino que igualmente, otorgando un acompañamiento profesional y de calidad, junto con una tecnología de vanguardia que cumple con elevados estándares que le darán al paciente la tranquilidad de saber que su salud estará protegida por nosotros”. Por último, el gerente general de Clínica Somno, Mauricio Bustamante, hizo referencia a las mayores opciones que les da esta vinculación con Philips para atender de buena forma a los usuarios. “Con los equipos Philips vamos a tener una alternativa de gran calidad para ofrecer a nuestros pacientes, con mascarillas que son muy innovadoras y con tecnología en línea que estamos seguros será de enorme utilidad para quienes la utilicen”.