¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?

Les recomendamos a los padres el uso del chupete hasta que el bebé tenga 36 meses. En nuestro sitio web ofrecemos apoyo a los padres en el camino a dejar de usar el chupete.

Todos los chupetes de Philips Avent se pueden utilizar hasta los 18 meses. En el caso de niños de más edad, le recomendamos que utilice nuestro chupete ventilado para más de 18 meses.