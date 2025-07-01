¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?

Por motivos de seguridad e higiene, recomendamos sustituir el chupete después de 4 semanas de uso. El chupete se debe sustituir antes de esas 4 semanas si está dañado. Recomendamos comprobar minuciosamente que el chupete es seguro antes de cada uso tirando de él en todas las direcciones.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/01 , SCF075/12 , SCF075/11 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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