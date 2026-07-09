¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?

Le recomendamos que tenga especial cuidado con su cabello mientras utiliza dispositivos para moldearlo. Puede aplicar en su cabello un spray o sérum protector para el calor antes de utilizar el moldeador de Philips.

Asegúrese de leer la etiqueta de estos productos con cuidado para comprobar si se pueden utilizar con dispositivos que funcionen a alta temperatura.

Utilice también un acondicionador después del champú, ya que esto evita que el cabello se seque.