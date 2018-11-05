¿Cuáles son las diferencias entre los accesorios?

El accesorio de precisión es curvado para un uso más cómodo en las zonas del bikini y las axilas.

Cuenta con una ventana mediana y un filtro adicional transparente. Se ha diseñado para tratar de forma precisa y eficaz la línea del bikini y las axilas.

El accesorio de precisión se incluye únicamente en los modelos BRI946, BRI953 y BRI954 de Lumea.

Nota: Los modelos de Lumea de las series SC198x y BRI86x no incluyen accesorios independientes pero pueden utilizarse en todas las zonas mencionadas.