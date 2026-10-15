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Asistencia de Philips

¿Cómo cambio la intensidad de mi cepillo dental Sonicare?

Puede cambiar la intensidad del cepillo dental Sonicare en el mango o a través de la aplicación. Consulte las distintas formas de cambiar la intensidad del cepillo dental Sonicare a continuación.  

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9332/04, HX9352/04, HX6681/28. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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