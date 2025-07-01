Puede utilizar el perfilador para la zona del bikini y crear distintos estilos. También puede colocar el peine-guía del perfilador para la zona del bikini para cortar el vello a una longitud de 3 mm.
Nota: Si la unidad de corte se cae del cabezal del recortador para la zona del bikini, puede volver a colocarlo. Presione la unidad de corte sobre el cabezal de corte para que encaje en su sitio.
Cuando utilice el dispositivo en la zona íntima (por fuera y por dentro de los labios externos), asegúrese de utilizar el cabezal recortador con el peine-guía colocado.
Para colocar el peine-guía (Imagen 1):
Para retirar el peine-guía (Imagen 2):
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRE715/00, BRE720/00.
¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?
¿Cómo cambio la posición de velocidad de mi afeitadora Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Cómo cargo mi depiladora de Philips?
¿Cómo uso los accesorios de mi depiladora de Philips?