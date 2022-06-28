Términos de búsqueda

Philips Lumea IPL 7000
Lumea IPL 7000 Series Dispositivo de depilación IPL

Excelentes resultados, excelente precio

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 18 meses*

Consigue una piel suave y sin vello con nuestra Lumea IPL Serie 7000. Los tratamientos son suaves y eficaces, e incluyen accesorios para cada zona del cuerpo.

Ahorra tiempo y esfuerzo

Solo 2 veces al mes

En un comienzo, úsalo solo cada dos semanas. (es la mitad de los tratamientos que otras marcas sugieren). Después, realice retoques una vez al mes.

Suave y eficaz

Sensor de tono de piel y 5 ajustes de intensidad

Elije entre 5 ajustes de intensidad para lograr una experiencia cómoda. El sensor de tono de piel evita que trates zonas de tu piel demasiado oscuras para el tratamiento con IPL.

Mayor comodidad y flexibilidad

Con cable extralargo

Conveniente de usar gracias a su cable extralargo que proporciona un acceso fácil y una mejor manipulación.

Lumea IPL 7000 Series
Lumea IPL 7000 Series

Información legal

¹ Reducción media del vello después de 12 sesiones: 86 % en las piernas, 70 % en la zona del bikini, 67 % en las axilas
* Mediana de reducción del vello después de 12 tratamientos: 82% en la parte inferior de las piernas
**  Cuando se sigue el programa del tratamiento. Calculado para usar en la parte inferior de las piernas, la zona del bikini, las axilas y el rostro. El ciclo de vida de la lámpara no extiende la garantía internacional de 2 años de Philips.

