IPL vs Depilación Laser
Comience con la fase inicial de cuatro tratamientos solo cada dos semanas, lo cual representa la mitad del número de tratamientos en comparación con otras marcas. Luego, realice un retoque mensual para mantener los resultados.
Elija entre 5 ajustes de intensidad para lograr una experiencia cómoda. El sensor de tono de piel evita que trate áreas de su piel demasiado oscuras para el tratamiento con IPL.
Conveniente de usar gracias a su cable extralargo que proporciona un acceso fácil y una mejor maniobrabilidad.
El accesorio para el cuerpo se puede utilizar para conseguir un tratamiento suave y eficaz. La amplia ventana de tratamiento es perfecta para tratar rápidamente zonas corporales más grandes, como las piernas, los brazos y el estómago.
Complete su rutina de belleza: el lápiz recortador Satin Compact es una herramienta de belleza sencilla que elimina de forma rápida y fácil incluso los vellos faciales más finos.
