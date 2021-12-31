Acceso a Google Play Store para aplicaciones y medios

El acceso total a Google Play Store facilita la incorporación de aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más a su pantalla profesional de Philips. A diario, se agregan nuevas herramientas comerciales y opciones de entretenimiento al catálogo, lo que garantiza que siempre tenga acceso a las últimas tendencias del mundo.