Descontinuado
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Las pantallas profesionales de Philips con Android son rápidas, versátiles y fáciles de explorar. Las pantallas están optimizadas para aplicaciones nativas de Android y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Las actualizaciones automáticas garantizan que las aplicaciones se mantengan actualizadas.
El acceso total a Google Play Store facilita la incorporación de aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más a su pantalla profesional de Philips. A diario, se agregan nuevas herramientas comerciales y opciones de entretenimiento al catálogo, lo que garantiza que siempre tenga acceso a las últimas tendencias del mundo.
Philips MediaSuite cuenta con una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de navegar que se puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo y colores a la barra de búsqueda para aumentar la presencia de su marca.