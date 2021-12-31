Chromecast™ integrado para compartir contenido fácilmente

Permita la transmisión inalámbrica instantánea y segura de películas, presentaciones y más desde dispositivos inteligentes (teléfonos, laptops, tablets) en una resolución de hasta 4K. Chromecast es asequible, no requiere hardware adicional y es seguro para uso profesional. Los usuarios simplemente tocan el ícono de Chromecast en su dispositivo inteligente para comenzar a transmitir contenido desde miles de aplicaciones habilitadas para difusión; su dispositivo inteligente se convierte en el control remoto.