Términos de búsqueda

    Signage Solutions 65BDL6051C C-Line Display

    65BDL6051C/00

    Este producto ya no está disponible

    Signage Solutions 65BDL6051C C-Line Display

    Productos similares

    Ver todos los Sin asignar

    Opere, monitoree y mantenga con CMND & Control

    Opere, monitoree y mantenga con CMND & Control

    Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.

    La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

    La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

    Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.

    Modo de pizarra incorporado

    Inspire una colaboración ágil con el modo pizarra. Simplemente active esta función para convertir su pantalla en un lienzo en blanco sobre el cual pueden dibujar varios usuarios a mano o con marcadores de pantalla dedicados. Todo en la pantalla se puede capturar para imprimir o compartir archivos fácilmente.

    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    Registrar

    Suscríbete a nuestro boletín

    Descubre

    MyPhilips

    Regístrate para disfrutar de
    ventajas exclusivas

    Suscríbete a nuestro boletín

    Promociones y cupones exclusivos

    Lanzamientos de productos

    Consejos y tips

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.