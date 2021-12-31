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Descontinuado

75HFL6214U Professional TV

75HFL6214U/12

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Las actualizaciones de Android proporcionan la funcionalidad más reciente

Las pantallas profesionales de Philips con Android son rápidas, versátiles y fáciles de explorar. Las pantallas están optimizadas para aplicaciones nativas de Android y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Las actualizaciones automáticas garantizan que las aplicaciones se mantengan actualizadas.

Chromecast™ integrado para compartir contenido fácilmente

Permita la transmisión inalámbrica instantánea y segura de películas, presentaciones y más desde dispositivos inteligentes (teléfonos, laptops, tablets) en una resolución de hasta 4K. Chromecast es asequible, no requiere hardware adicional y es seguro para uso profesional. Los usuarios simplemente tocan el ícono de Chromecast en su dispositivo inteligente para comenzar a transmitir contenido desde miles de aplicaciones habilitadas para difusión; su dispositivo inteligente se convierte en el control remoto.

Acceso a Google Play Store para aplicaciones y medios

El acceso total a Google Play Store facilita la incorporación de aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más a su pantalla profesional de Philips. A diario, se agregan nuevas herramientas comerciales y opciones de entretenimiento al catálogo, lo que garantiza que siempre tenga acceso a las últimas tendencias del mundo.

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