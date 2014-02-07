Descontinuado
AJ1000/12
Despierta con energía con tu radio favorita
Despiértate con tu emisora de radio o tonos de alarma favoritos. Este elegante radio reloj AJ1000/12 de Philips con pantalla acabada en espejo te permite presintonizar dos horas de alarma de forma que tú y tu pareja podéis despertaros a horas diferentes. Despiértate cada día con una sonrisa.
Pantalla acabada en espejo
Sintonización analógica, FM
Alarma dual
Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.
Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.
Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.
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2.8
de 5
18
Opiniones
vargarv
07/02/2014
España
Estupendo reloj despertador
Es un buen despertador. Muy facil de usar, con posibilidad de tener dos horas diferentes de funcionamiento. La luz es de intensidad variable. Un diseñio minimalista espectacular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
Sí, recomiendo este producto
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suiza
03/12/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
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Vicent90
05/05/2018
España
La hora queda parpadeando
Desde hace unos días, la hora se queda constantemente parpadeando y no se queda fija. ¿Cómo puedo solucionarlo?
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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