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Descontinuado

Radio reloj

AJ1000/12

2.8

| (18) Opiniones

Despierta con energía con tu radio favorita

Despiértate con tu emisora de radio o tonos de alarma favoritos. Este elegante radio reloj AJ1000/12 de Philips con pantalla acabada en espejo te permite presintonizar dos horas de alarma de forma que tú y tu pareja podéis despertaros a horas diferentes. Despiértate cada día con una sonrisa.

Ver todos los beneficios

Despierta con energía con tu radio favorita

  • Pantalla acabada en espejo

  • Sintonización analógica, FM

  • Alarma dual

Alarma suave para vivir un agradable despertar

Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 5

18

Opiniones

07/02/2014

España

España

Estupendo reloj despertador

Es un buen despertador. Muy facil de usar, con posibilidad de tener dos horas diferentes de funcionamiento. La luz es de intensidad variable. Un diseñio minimalista espectacular.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj

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03/12/2010

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj

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05/05/2018

España

España

La hora queda parpadeando

Desde hace unos días, la hora se queda constantemente parpadeando y no se queda fija. ¿Cómo puedo solucionarlo?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj

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