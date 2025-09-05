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4.5
de 5
91
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
Jlara
05/09/2025
Chile
Comprador verificado
Excelente!
Excelente, buen tamaño, más velocidades, liviano y no es tan. Fuerte como el modo anterior, por lo que cuida más el cabello
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador
Fecha de uso 2024-08-05
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador
Fecha de uso 2024-08-05
15/05/2020
Chile
Gran producto pequeño y potente
Lo compre para todos los dias la verdad que es pequeño pero muy potente me resulto muy practica
Ventajas
tamaño
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador
Fecha de uso 2020-01-15
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador
Fecha de uso 2020-01-15
Mhey
25/07/2022
Argentina
Tiene 3 funciones y también aire frío y plegable
Esta buenísimo para viajar ya que es plegable y es muy bonito el diseño
Ventajas
Para mi todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/70 Secador
Fecha de uso 2022-06-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/70 Secador
Fecha de uso 2022-06-25