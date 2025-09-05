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EssentialCare BHC010/70 Secador

BHC010/70

4.5

| (91) Opiniones | 93% ha recomendado este producto

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Opiniones

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4.5

de 5

91

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

05/09/2025

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente!

Excelente, buen tamaño, más velocidades, liviano y no es tan. Fuerte como el modo anterior, por lo que cuida más el cabello

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador

Fecha de uso 2024-08-05

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Fecha de uso 2024-08-05

15/05/2020

Chile

Chile

Gran producto pequeño y potente

Lo compre para todos los dias la verdad que es pequeño pero muy potente me resulto muy practica

Ventajas

tamaño

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/10 Secador

Fecha de uso 2020-01-15

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Fecha de uso 2020-01-15

25/07/2022

Argentina

Argentina

Tiene 3 funciones y también aire frío y plegable

Esta buenísimo para viajar ya que es plegable y es muy bonito el diseño

Ventajas

Para mi todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EssentialCare BHC010/70 Secador

Fecha de uso 2022-06-25

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2022-06-25

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