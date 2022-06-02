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EssentialCare BHC010/70 Secador
Descontinuado
Asistencia técnica
BHC010/70
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¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips se apaga solo