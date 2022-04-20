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DryCare BHD176/00 Secador de cabello profesional
Descontinuado
Asistencia técnica
BHD176/00
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¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips se apaga solo