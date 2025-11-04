Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
3000 Series BHD302/10 Secador
Descontinuado
Asistencia técnica
BHD302/10
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual del usuario - English (US)
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
Todas (3)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
Mi moldeador Philips no se enciende