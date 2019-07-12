BT6900B/00
La música nunca se detiene
Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.
10 W, 10 horas
Bluetooth de amplio alcance
Resistente al agua y al polvo
Opción de carga rápida
El material DuraFit que cubre el altavoz ofrece beneficios tanto funcionales como estéticos. Con capas superiores de goma que cubren un paño con un color destacado que combina con este, el material antideslizante, resistente a los rayones y lavable ofrece una protección adicional, mientras el patrón único de rombos de malla también ofrece un estilo más moderno y sofisticado.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
El altavoz de EverPlay ofrece un sonido potente a través de un diseño delgado, gracias a un área amplia de radiación de graves. Ofrece un refuerzo y una extensión de graves.
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4.2
de 5
10
Opiniones
JocelynDA
12/07/2019
Chile
Gran parlante
Excelente sonido y alta resistencia (lo usan mis hijos) Lo recomiendo por diseño, por calidad de sonido y precio, lo volvería a comprar :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT6900B Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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Alejandro225
20/05/2019
Chile
Muy pero muy bueno.
Lo regalé a una persona hace unas semanas que vive conmigo...no tiene nada que envidiarle a mi Bosé de igual tamaño. Es una bestia en formato pequeño. Más encima lo encontré rebajado en una conocida tienda.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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ChristianM
17/08/2018
Chile
Buen parlante portatil
Parlante con muy buen sonido, completo, por precio/calidad una buena opción, quedaras satisfecho, resistente al agua y golpes.
Sí, recomiendo este producto
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