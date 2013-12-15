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Descontinuado

Microcadena

BTM2056/12

4

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar

Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena de Philips incluye USB directo y conexión MP3. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, este sistema de sonido te permite disfrutar de la música sin complicaciones.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • Bluetooth

La puerta frontal motorizada le aporta estilo y elegancia

La puerta frontal motorizada le aporta estilo y elegancia

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

Puede montarse en la pared para mayor comodidad

Puede montarse en la pared para mayor comodidad

Este sistema de audio Philips te ofrece un diseño delgado y versátil que complementa la decoración de tu casa a la perfección. Además, la base funciona como un estético soporte para colocar el equipo sobre todo tipo de estante o mueble. También puedes colocarlo en la pared y disfrutar de la misma flexibilidad que te ofrece el soporte independiente.

USB directo para reproducción en MP3/WMA

USB directo para reproducción en MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
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2
1

15/12/2013

España

España

me gusta su facilidad de uso y versatilidad

Es genial me gusta mucho el sonido y la calidad, se maneja fácilmente y tiene un diseño único

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2056 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

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