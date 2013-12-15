Descontinuado
Sonido que se adapta a tu hogar
Reproduce tu música portátil en casa. Esta microcadena de Philips incluye USB directo y conexión MP3. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, este sistema de sonido te permite disfrutar de la música sin complicaciones.
Bluetooth
La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.
Este sistema de audio Philips te ofrece un diseño delgado y versátil que complementa la decoración de tu casa a la perfección. Además, la base funciona como un estético soporte para colocar el equipo sobre todo tipo de estante o mueble. También puedes colocarlo en la pared y disfrutar de la misma flexibilidad que te ofrece el soporte independiente.
Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.
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4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
mariajo
15/12/2013
España
me gusta su facilidad de uso y versatilidad
Es genial me gusta mucho el sonido y la calidad, se maneja fácilmente y tiene un diseño único
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2056 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2056 Microcadena