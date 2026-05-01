Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.