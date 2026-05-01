Descontinuado
DCM186/12
Obsesión por el sonido
Conéctalo y obtén un sonido enriquecido al colocar y cargar tu iPod/iPhone en esta microcadena de Philips. El refuerzo dinámico de graves encandilará tus oídos mientras que su elegante y compacto diseño mejorará cualquier espacio y fascinará tus sentidos.
Base para iPod y iPhone
Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.
La mayoría de los relojes con alarma te ofrece varias opciones. Con este radio reloj Philips, puedes despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el temporizador te permite escuchar música mientras te duermes y se apaga a la hora que tú elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música favorita para dormir.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones