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Descontinuado

altavoz base

DS3100/12

3.8

| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Sonido que se adapta a tu hogar

En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base DS3100/12 de Philips ofrece un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.

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Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

  • para iPod/iPhone

  • Alimentación por CA o batería

Potencia de salida total de 10 W RMS

Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

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Opiniones

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3.8

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
1

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base

14/03/2013

España

España

Buen sonido, muy cómodo.

Es justo lo que estaba buscando. Me ha sorprendido la calidad del sonido para lo pequeño que es. No ocupa espacio y te lo puedes llevar donde quieras.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base

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12/10/2012

España

España

Muy práctico y buen sonido a buen precio

A pesar de su reducido tamaño tiene un buen sonido. Perfecto para pequeñas habitaciones. La posibilidad de funcionamiento con pilas, con muy bajo consumo, permite llevártelo encima a todas las habitaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base

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