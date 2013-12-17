Descontinuado
Sonido que se adapta a tu hogar
En el escritorio o en cualquier otra parte, este exquisito altavoz base DS3100/12 de Philips ofrece un sonido nítido para que crees tu atmósfera personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC. Elige entre la alimentación por CA o batería para disponer de la máxima flexibilidad.
para iPod/iPhone
Alimentación por CA o batería
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3.8
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
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Estertxu2050
14/03/2013
España
Buen sonido, muy cómodo.
Es justo lo que estaba buscando. Me ha sorprendido la calidad del sonido para lo pequeño que es. No ocupa espacio y te lo puedes llevar donde quieras.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
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Trasgu66
12/10/2012
España
Muy práctico y buen sonido a buen precio
A pesar de su reducido tamaño tiene un buen sonido. Perfecto para pequeñas habitaciones. La posibilidad de funcionamiento con pilas, con muy bajo consumo, permite llevártelo encima a todas las habitaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3100 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
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