Fidelio Primo

Descontinuado
DS9000/27
La parte posterior curva ha sido diseñada delicadamente para generar una estructura acústica muy efectiva para la reproducción del audio. Su diseño refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce significativamente la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido súper nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.
El puerto de carga especial ofrece un diseño inteligente que te permite conectar todo tipo de iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso sin sacarlos de las fundas protectoras. Sólo tenés que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música preferida sin complicaciones.
La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.
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4.0
de 5
4
Opiniones
05/10/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base
HP1970
19/08/2013
Argentina
Excelente producto
Es un equipo bárbaro. La calidad de sonido es fenomenal y el diseño clásico, moderno y lujoso. Se destacan muy bien los bajos y los agudos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base
RenatoGardini
26/10/2012
España
Incompatibilidad con iPad 2
El pequeño problema que tengo es que al contar con el iPad 2, el Dock no es compatible y no puedo cargar mientras reproduzco. Después satisfecho con su potencia y diseño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base