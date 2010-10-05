ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía del control remoto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

Descontinuado

Fidelio Primo

DS9000/27

4

| (4) Opiniones

Ver todos los beneficios
SoundCurve para disfrutar de un sonido nítido

SoundCurve para disfrutar de un sonido nítido

La parte posterior curva ha sido diseñada delicadamente para generar una estructura acústica muy efectiva para la reproducción del audio. Su diseño refuerza la rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce significativamente la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma, puedes disfrutar de un sonido súper nítido en unos altavoces de diseño sorprendente.

Conectá cualquier iPhone o iPod en la base sin necesidad de sacarle la funda

Conectá cualquier iPhone o iPod en la base sin necesidad de sacarle la funda

El puerto de carga especial ofrece un diseño inteligente que te permite conectar todo tipo de iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso sin sacarlos de las fundas protectoras. Sólo tenés que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música preferida sin complicaciones.

Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad

Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad

La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

4

Opiniones

3
1

05/10/2010

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

19/08/2013

Argentina

Argentina

Excelente producto

Es un equipo bárbaro. La calidad de sonido es fenomenal y el diseño clásico, moderno y lujoso. Se destacan muy bien los bajos y los agudos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base

26/10/2012

España

España

Incompatibilidad con iPad 2

El pequeño problema que tengo es que al contar con el iPad 2, el Dock no es compatible y no puedo cargar mientras reproduzco. Después satisfecho con su potencia y diseño.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.