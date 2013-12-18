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Descontinuado

sistema docking

DTM5095/12

5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disfruta de la música del iPod/iPhone/iPad inalámbricamente

Escucha tu música inalámbricamente a través de Bluetooth®. Esta estación base de Philips también reproduce la música de tus CD o iPod/iPad/iPhone a través del conector Lightning, ofreciendo un sonido amplio, envolvente y de gran claridad gracias a LivingSound y Pure Digital

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Obsesionados por el sonido

Disfruta de la música del iPod/iPhone/iPad inalámbricamente

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LivingSound para un sonido estéreo más amplio y envolvente

LivingSound para un sonido estéreo más amplio y envolvente

La exclusiva tecnología LivingSound de Philips -patente en trámite- amplía el área óptima de audio (ubicación ideal para escuchar en la habitación) para que puedas disfrutar de música totalmente envolvente desde cualquier lugar. Esta tecnología combina varios procesos de sonido y recupera la riqueza y los detalles espaciales de la música en vivo, que a menudo se pierden con el sistema compacto estéreo. El efecto es mayor que el área óptima de audio esperada: uno que se distribuye extensa y uniformemente en toda la habitación. El disfrute de la música ya no está confinado a un rincón estrecho como ocurría con los sistemas tradicionales. LivingSound entrega audio con excelente calidad estéreo en un área más amplia.

Potencia de salida total de RMS de 200W

Potencia de salida total de RMS de 200W

Este sistema tiene una potencia de salida total de 200 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en watts, mejor será el sonido que emita el parlante.

Sistema de parlantes 3.1 con subwoofer integrado

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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1

18/12/2013

España

España

toda la música sin cables en un equipo de gran calidad

Gran equipo para reproducir música sin necesidad de cables. Fácil conexión bluetooth con PC y tablets. Excelente calidad de sonido para disfrutar de las mejores apps de música para dispositivos móviles y ordenadores. Sin olvidar que también reproduce CDs y emisoras de radio. Ocupa poco espacio y puede alcanzar un volumen de sonido potente y con sensación envolvente. El diseño no está mal, aunque podrían ofrecerse otras gamas de colores menos oscuros. En resumen, muy buena inversión para los amantes de la música

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM5095 sistema docking

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Esta reseña se realizó para DTM5095 sistema docking

16/12/2013

España

España

Me encanta

Equipo que suena muy y muy bien. Es una pena que ninguna tienda en Esàña lo tenga... y lo tengas que comprar "a ciegas" (sin verlo a Amazon). Bonito y muy potente. El otro de 80 w, sonaba bastante mal... vale la pena arriesgarse. Por cierto... la base o pie.. mide 29.5cm... no la torre (más estrecha). he de decir, que ese aspecto fue determinante (utilice el chat de Philips... y no es muy bueno... teiendolo en exposición me dijeron que media 380 mm). Gracias a Sandra que me perjuro que media 300 mm y por eso lo compre.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM5095 sistema docking

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