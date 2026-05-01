Descontinuado
FM12FD175B/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.
128 GB
Edición Motion 3.2
USB tipo C
La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.
El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.
La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.