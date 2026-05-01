Descontinuado
FM12FD175D/00
Fácil de usar y de conectar
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
128 GB
Edición Motion 3.2
Pack de 2
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.
Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.
Con la memoria de 128GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.