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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM12FD175D/00

        Fácil de usar y de conectar

        Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y de conectar

        • 128 GB

        • Edición Motion 3.2

        • Pack de 2

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        USB con diseño moderno y colorido

        Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.

        Capacidad de almacenamiento de 128GB para grandes archivos

        Con la memoria de 128GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.

        Especificaciones técnicas

        Contacto con Philips

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