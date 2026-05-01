Descontinuado
GC1419/42
1000 W
vapor de 13 g/min
golpe de vapor de 60 g
La función de rociado produce una bruma fina que humedece la tela de manera uniforme, lo que facilita el planchado para eliminar las arrugas.
El sistema antigoteo de la plancha a vapor de Philips le permite planchar telas delicadas a bajas temperaturas sin tener que preocuparse por las manchas causadas por las gotas de agua.
Esta plancha de vapor puede utilizarse con agua del grifo normal y el control deslizante para la limpieza de sarro facilita la eliminación de cualquier sarro acumulado de la plancha. Para mantener el rendimiento de su plancha de vapor Philips, debe utilizar esta función de limpieza de sarro una vez al mes cuando utilice agua del grifo normal.
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