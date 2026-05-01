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  • Simple, rápida y eficaz

Descontinuado

FeatherLightPlancha de vapor

GC1419/42

1 premio

Simple, rápida y eficaz
La vida es mucho más que solo tareas domésticas y por eso quiere terminarlas tan pronto como pueda. Gracias a las funciones de vapor continuo, golpe de vapor y spray, esta plancha se diseñó para eliminar fácilmente hasta las arrugas más difíciles.
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Con función Calc-Clean y antigoteo

Simple, rápida y eficaz

  • 1000 W

  • vapor de 13 g/min

  • golpe de vapor de 60 g

Un fino rociador humedece los tejidos uniformemente

Un fino rociador humedece los tejidos uniformemente

La función de rociado produce una bruma fina que humedece la tela de manera uniforme, lo que facilita el planchado para eliminar las arrugas.

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo de la plancha a vapor de Philips le permite planchar telas delicadas a bajas temperaturas sin tener que preocuparse por las manchas causadas por las gotas de agua.

Control deslizante Calc Clean para eliminar fácilmente el sarro de la plancha

Control deslizante Calc Clean para eliminar fácilmente el sarro de la plancha

Esta plancha de vapor puede utilizarse con agua del grifo normal y el control deslizante para la limpieza de sarro facilita la eliminación de cualquier sarro acumulado de la plancha. Para mantener el rendimiento de su plancha de vapor Philips, debe utilizar esta función de limpieza de sarro una vez al mes cuando utilice agua del grifo normal.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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