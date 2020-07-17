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Descontinuado

Elegante microcadena

MCM233/12

4.3

| (6) Opiniones | 83% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Esta elegante microcadena MCM233/12 de Philips es plana y puede montarse en pared para adaptarse a cualquier decoración. Disfruta de la música de los CD o conecta tu reproductor portátil a la conexión de USB directo o de MP3 para disfrutar de una experiencia musical envolvente.

Ver todos los beneficios

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

Obsesionados por el sonido

  • 20 W

Potencia de salida total de 20 W RMS

Potencia de salida total de 20 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 20 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Puede montarse en la pared para una colocación versátil

Puede montarse en la pared para una colocación versátil

Con una combinación perfecta de un diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y elegantemente en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.

Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

6

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

3
1

17/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Muy buen sonido, potente y definido. Estéticamente elegante.

Ventajas

Muy buen sonido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

Fecha de uso 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

Fecha de uso 2018-07-17

17/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente equipo

Muy buen sonido, elegante, fácil de usar. Altamente recomendable.

Ventajas

El diseño

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

Fecha de uso 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

Fecha de uso 2018-07-17

12/11/2013

Argentina

Argentina

excelente equipo

me encanta el equipo, muy buen sonido y prestaciones para su tamaño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música

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