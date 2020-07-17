Descontinuado
Obsesionados por el sonido
Esta elegante microcadena MCM233/12 de Philips es plana y puede montarse en pared para adaptarse a cualquier decoración. Disfruta de la música de los CD o conecta tu reproductor portátil a la conexión de USB directo o de MP3 para disfrutar de una experiencia musical envolvente.
20 W
Este sistema tiene una potencia de salida total de 20 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.
Con una combinación perfecta de un diseño elegante y versátil, tu sistema de audio de Philips está diseñado especialmente para adaptarse perfectamente a tu espacio vital. La base del sistema de audio es un soporte para que el sistema pueda colocarse de forma segura y elegantemente en cualquier estantería o mueble. Cuando está montado en la pared, ofrece la misma flexibilidad que en el soporte.
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
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4.3
de 5
6
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Natalia-Natalia
17/07/2020
Argentina
Excelente
Muy buen sonido, potente y definido. Estéticamente elegante.
Ventajas
Muy buen sonido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-07-17
17/07/2020
Argentina
Excelente equipo
Muy buen sonido, elegante, fácil de usar. Altamente recomendable.
Ventajas
El diseño
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música
Fecha de uso 2018-07-17
ESCORPIOX67
12/11/2013
Argentina
excelente equipo
me encanta el equipo, muy buen sonido y prestaciones para su tamaño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM233 Elegante microsistema de música