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        Philips AventSCF821/12 Anti-colic baby bottle

        SCF821/12

        4.9
        | (189) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
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        Opiniones

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        98%

        ha recomendado este producto

        26/06/2020

        Chile

        Chile

        Excelente mamadera

        Me encanta la mamadera, es muy buena calidad y linda. Mi bebé la acepta super bien y lo mejor nada de colicos.

        Ventajas

        Calidad

        Contras

        Nada

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle

        25/06/2020

        Chile

        Chile

        Producto de buena calidad

        Lo recomiendo use la línea de biberones y dudaron mucho tiempo y en excelentes condiciones es por eso mi calificación

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

        22/06/2020

        Chile

        Chile

        Excelente calidad

        La mamá era y tetinas son de excelente calidad la uso desde que mi hija fue recién nacida. Le compramos de otras marcas y prefiero mil veces las avent. Además son anticolicos, son la mejor opción. Las recomiendo siempre a conocidas embarazadas o que ya tengan bebés.

        Ventajas

        Buenisimas

        Contras

        Nada

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

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        Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

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