Descontinuado
4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Jeimita
26/06/2020
Chile
Excelente mamadera
Me encanta la mamadera, es muy buena calidad y linda. Mi bebé la acepta super bien y lo mejor nada de colicos.
Ventajas
Calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle
Yiyi26
25/06/2020
Chile
Producto de buena calidad
Lo recomiendo use la línea de biberones y dudaron mucho tiempo y en excelentes condiciones es por eso mi calificación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Silviachilotita
22/06/2020
Chile
Excelente calidad
La mamá era y tetinas son de excelente calidad la uso desde que mi hija fue recién nacida. Le compramos de otras marcas y prefiero mil veces las avent. Además son anticolicos, son la mejor opción. Las recomiendo siempre a conocidas embarazadas o que ya tengan bebés.
Ventajas
Buenisimas
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+