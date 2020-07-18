Descontinuado
SHL3165WT/00
Graves dinámicos y potentes
Estos auriculares tipo DJ proporcionan un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento que bloquea el ruido ambiental
3.7
de 5
3
Opiniones
Malks
18/07/2020
Argentina
Buen producto promételo que es
Lindo diseño y color. Buen sonido, aunque le faltaría ser más hermético para sonidos exteriores. Se pega haciendo que sea más fácil su transporte. Lea diadema tiene varios ajustes. Cable duradero a los tirones.
Ventajas
Compacto y duradero
Contras
Falta control de volumen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3165PP Auriculares con micrófono
Fecha de uso 2020-01-17
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2020-01-17
Renzo
27/01/2016
Chile
más o menos
debería cumplir con la cancelación de ruido y aumentar los dichosos bajos que especifica en la caja
Esta reseña se realizó para SHL3165BK Auriculares con micrófono
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Matic
30/01/2017
Argentina
La relación precio calidad no es buena
El sonido es limpio, la calidad de los materiales bien, el cable se ve algo sensible, y el máximo de volúmen no es muy bueno
Esta reseña se realizó para SHL3165BK Auriculares con micrófono
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