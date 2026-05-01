Diseño liso con bordes redondeados

Las esquinas suaves y redondeadas de este parlante y las luces tenues que se desvanecen crean un aspecto elegante. Es lo suficientemente compacto como para tomarlo y llevarlo contigo; el parlante no solo es fácil de trasladar de una habitación a otra, sino que también luce genial en cualquiera de ellas.