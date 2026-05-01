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Altavoz inalámbrico

TAS1108BK/00

Incorpore un ambiente especial en sus sonidos

Incluya iluminación ambiental en su música con este fantástico altavoz Bluetooth. Elija su modo de luz multicolor favorito para incorporar un toque especial o relájese con la suave luz nocturna al final de un largo día.

Ver todos los beneficios

Incorpore un ambiente especial en sus sonidos

  • Bluetooth versión 5.3

  • Múltiples modos de iluminación

  • Potencia de salida de RMS de 3 W

  • Empareje dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo

Emparéjalo con un parlante idéntico para disfrutar de sonido estéreo

¿Quieres disfrutar de un sonido aún más envolvente? Puedes conectar fácilmente dos parlantes idénticos para obtener un fantástico sonido estéreo. Cuando conectes un segundo parlante, las luces también se sincronizarán.

Elige ambientes multicolor o una suave luz nocturna

Este excelente parlante cuenta con varios modos de iluminación para que puedas darle un verdadero ambiente a tu música. Elige entre luces multicolor, un efecto de transición y una suave luz nocturna blanca para cuando quieras relajarte al final de un largo día.

Diseño liso con bordes redondeados

Las esquinas suaves y redondeadas de este parlante y las luces tenues que se desvanecen crean un aspecto elegante. Es lo suficientemente compacto como para tomarlo y llevarlo contigo; el parlante no solo es fácil de trasladar de una habitación a otra, sino que también luce genial en cualquiera de ellas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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