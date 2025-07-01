Mi extractor de leche eléctrico Philips Avent no succiona o succiona poco

Utilice siempre el adaptador de corriente o el cable de carga originales incluidos con el extractor. Si ha comprado un modelo más reciente que no incluía un adaptador de corriente, consulte el manual de usuario del extractor y asegúrese de utilizar accesorios de carga con las especificaciones recomendadas.

En algunos extractores de leche eléctricos Philips Avent, el uso de un adaptador de corriente desgastado o antiguo puede afectar al rendimiento.

Si utiliza un adaptador antiguo, pregunte al Servicio de Atención al Cliente de Philips si existe la posibilidad de sustituirlo gratis.