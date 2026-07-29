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Asistencia de Philips

El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende

Si ha notado que el revestimiento de la Philips Airfryer se desprende, puede identificar el motivo. Siga leyendo para resolver el problema usted mismo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA120/00 , NA231/00 , NA220/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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