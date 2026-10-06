No sale café de mi cafetera espresso Philips

Cuando la cafetera espresso hace un ruido fuerte y el agua no fluye al depósito, suele deberse a aire atrapado.

Los siguientes pasos le ayudarán a resolverlo:

1. Apague la cafetera

2. Vacíe el depósito de agua y retire el filtro AquaClean (o cualquier otro filtro de agua que use su cafetera)

3. Llene el depósito con agua y vuelva a introducirlo en su lugar

4. Vuelva a encender la cafetera. Cuando se haya calentado, seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente



Si utiliza un filtro de agua AquaClean, siga estos pasos adicionales para asegurarse de que el filtro está preparado e instalado correctamente para su uso:

1. Sacuda el filtro de agua AquaClean durante 5 segundos

2. Sostenga el filtro boca abajo en un recipiente con agua hasta que dejen de salir burbujas de aire

3. Vuelva a colocar el filtro en el depósito de agua y llénelo con agua

4. Reinicie el aparato apagándolo y encendiéndolo de nuevo

5. Seleccione el agua caliente y dispense dos o tres tazas de esta.



Nota: Sustituya el filtro AquaClean si lo ha utilizado durante más de tres meses. Si se ha utilizado durante más tiempo, podría estar obstruido.