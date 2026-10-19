El café de mi cafetera espresso Philips está aguado
Si su cafetera espresso Philips prepara el café aguado, puede haber varias causas. Compruebe todas las causas y soluciones posibles a continuación.
Si es la primera vez que utiliza la cafetera espresso, es normal que los primeros cafés queden un poco aguados, ya que el sistema necesita tiempo para adaptarse. Prepare unas cuantas tazas de café más para que la cafetera optimice la extracción y compactación del café molido.
Es importante enjuagar el sistema de preparación semanalmente, ya que si el filtro del sistema de preparación está sucio, el flujo de agua puede ser insuficiente y afectar al sabor del café. Limpie el sistema de preparación siguiendo estas instrucciones o vea el vídeo de asistencia:
Apague la cafetera y espere hasta que se apague por completo y deje de hacer ruido (unos 15 o 20 segundos).
Abra la puerta de mantenimiento y retire el sistema de preparación.
Enjuague bien el sistema de preparación con agua tibia bajo el grifo y deje que se seque al aire antes de volver a colocarlo.
Es posible que al ajustar la configuración de molido a un molido más fino, se haya girado el ajuste en exceso accidentalmente y que haya dos piedras de molido que estén muy cerca una de la otra. Si el molido es demasiado fino, es posible que no absorba el agua.
La solución es modificar el ajuste de molido a uno más grueso. Para ello, gire el botón de ajuste del molinillo que se encuentra en el interior del recipiente para granos de café a un número superior o granos de café más grandes.
El ajuste del volumen de la taza, aroma y molido son ajustes de la cafetera que pueden afectar a la intensidad del café. Le recomendamos que pruebe diferentes ajustes.
Para aumentar la intensidad, por ejemplo, elija la posición de aroma más alta, ajuste el molinillo a un molido más fino y seleccione el volumen de la taza medio.
Abra la tapa del compartimento de café molido previamente para comprobar si está obstruido con café molido. Si el compartimento café molido previamente está obstruido, puede desatascar el dispositivo siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:
Apague la cafetera y espere a que se apague por completo.
Extraiga el sistema de preparación de la cafetera.
Abra la tapa del compartimento de café molido previamente e introduzca el mango de la cuchara en él.
Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que el café molido ya no esté obstruyendo la cafetera.
Si estas soluciones no le han ayudado a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
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