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Asistencia de Philips

La alerta de sustitución del filtro permanece encendida

Si la indicación o el piloto de sustitución del filtro siguen apareciendo en el purificador de aire Philips, lea la siguiente información para solucionar el problema.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: AC1215/50, AC2889/10.

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