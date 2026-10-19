La alerta de sustitución del filtro permanece encendida

Tras sustituir el filtro, debe restablecer la vida útil del filtro manualmente. De lo contrario, la indicación de sustitución del filtro permanecerá encendida.



Para resolver este problema, siga estos pasos:

Conecte el purificador de aire Pulse el botón de encendido Mantenga pulsado el botón de reinicio durante tres segundos

Si estos pasos no le han ayudado, contáctenos para obtener ayuda.