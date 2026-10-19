La alerta de sustitución del filtro permanece encendida

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: AC1215/50, AC2889/10.
¿Debo reiniciar el purificador de aire o humidificador de Philips después de sustituir o limpiar un filtro?
¿Puedo limpiar los filtros/prefiltro del purificador?
¿Qué filtros debo utilizar con mi purificador de aire Philips?
¿Cómo y cuándo se deben limpiar o sustituir los filtros y el sensor del purificador de aire?
¿Qué significan los pilotos del purificador de aire?
¿Qué significan los indicadores o los códigos de error del purificador de aire Philips?