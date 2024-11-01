Hemos diseñado Achieva dStream 3.0T – Edición circular con el rendimiento que le permite explorar con confianza, obtener imágenes clínicas avanzadas que respaldan las derivaciones y llevar a cabo estudios rutinarios de manera eficiente. Gracias en parte al excepcional rendimiento de los gradientes Quasar Dual, sus pacientes se benefician de una imagen digital que abre la puerta a una atención personalizada. Disponible en versión Advanced Circular Edition, con un nuevo back‑end.
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Achieva dStream 3.0T – Circular Edition se ofrece en versión avanzada, con un nuevo back‑end que forma parte de la actualización SmartPath a dStream.
Redefina el concepto de “nuevo” con Circular Edition.
Redefina el concepto de “nuevo” con Circular Edition.
La línea Philips Circular Edition ofrece sistemas de imagen médica reacondicionados de alta calidad, a precios más accesibles. En promedio, cuestan un 25 % menos que los sistemas Philips nuevos comparables, manteniendo la misma calidad y rendimiento. Nuestro proceso de reacondicionamiento en fábrica asegura que los sistemas Circular Edition luzcan y funcionen como nuevos. Con igual garantía, niveles de servicio y capacitación que los sistemas Philips nuevos, y con menor impacto ambiental, son una alternativa sostenible que resulta tan buena como nueva.
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iPatient
iPatient
Cada paciente es diferente. iPatient es una plataforma que le brinda control sobre una imagen personalizada y centrada en el paciente, para favorecer una mayor consistencia y eficiencia. iPatient ofrece hasta un 30 % de mejora en el rendimiento².
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IQ¹ Premium
IQ¹ Premium
IQ premium se define como un aumento de la SNR y la velocidad y la mejora sin grasa así como la imagen libre de movimiento obtenida en DSTREAM con SD SENSE, mDixon y Multivane XD en comparación con Achieva con SENSE, Dixon y el propulsor. Maximice la información de diagnóstico crítico dentro del intervalo de tiempo disponible.
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Implante ScanWise
Implante ScanWise
El Implante ScanWise le permite ofrecer con confianza imagen de MRI para una población de pacientes en crecimiento y potencialmente desatendidos, mejorando su reputación y el fomentando las buenas referencias.
Implante ScanWise
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Mayor confort para el paciente
Mayor confort para el paciente
La luz ambiental y la menor percepción de ruido dentro del imán aumentan el confort del paciente y ayudan a que los estudios sean más consistentes. In‑bore Connect contribuye a reducir el movimiento del paciente, evitando interrupciones y repeticiones innecesarias.
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Acceda a resultados de alta precisión
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La tecnología MultiTransmit 4D [6] mejora la uniformidad, consistencia y velocidad de la imagen para obtener resultados más precisos.
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IRM avanzada
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Mejore el directorio de referencia mediante la ampliación de sus oportunidades de diagnóstico. soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de resonancia magnética para cubrir las indicaciones clínicas en neurología, oncología, cardiología y otras emergentes.
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Configuración con mayor valor económico
Redefina el concepto de “nuevo” con Circular Edition.
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iPatient
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IQ¹ Premium
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Implante ScanWise
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Mayor confort para el paciente
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IRM avanzada
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IRM avanzada
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IRM avanzada
Mejore el directorio de referencia mediante la ampliación de sus oportunidades de diagnóstico. soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de resonancia magnética para cubrir las indicaciones clínicas en neurología, oncología, cardiología y otras emergentes.
Mejore el directorio de referencia mediante la ampliación de sus oportunidades de diagnóstico. soluciones avanzadas de diagnóstico aumentan las capacidades de resonancia magnética para cubrir las indicaciones clínicas en neurología, oncología, cardiología y otras emergentes.
Especificaciones
Sistema magnético Xtend
Sistema magnético Xtend
Peso del imán
4500
kg
Diseño del diámetro
60
cm
Campo de visión (FOV) máximo
50
cm
Homogeneidad típica a 40 cm DSV
≤0,57
ppm
Tecnología HeliumSave (cero evaporación)
Sí
Tasa de evaporación de criógeno en condiciones normales de exploración
0 l /h
Gradientes Quasar Dual
Gradientes Quasar Dual
Amplitud máxima para cada eje
80 mT/m
Velocidad máxima de variación por eje
200 T/m/s
Potencia máxima continua por eje
60
kW
Transmisión de RF
Transmisión de RF
Transmisión paralela de RF
Sí
Potencia de salida
2 x 18
kW
Número de amplificadores de RF independientes
2
Parámetros de resolución
Parámetros de resolución
Tamaño máximo de la matriz de exploración
1024 (2048 opcional)
Máxima resolución en el plano
5 μm
Número máximo de cortes
1024
Entorno del paciente
Entorno del paciente
Diseño del diámetro
60
cm
Ensanchamiento en ambos extremos
Sí
Ensanchamiento del túnel
110
cm
Capacidad máxima de carga
250 kg (550 lb)
Sistema de traslado del paciente (opcional)
FlexTrak
Sincronización inalámbrica de parámetros fisiológicos del paciente.
Sí
Soluciones de reducción de ruido acústico
Sí
Planeación del centro
Planeación del centro
Peso total del brazo instalado
≤5800
kg
Requisitos mínimos de instalación
30 m²
Flujo de trabajo de dStream
Flujo de trabajo de dStream
Bobina FlexCoverage Posterior
Sí
Bobinas FlexCoverage Anterior (opcional)
Sí
Conectores FlexConnect
Sí
Superficie de mesa FlexTrak
Sí
FlexCaddy: almacenamiento opcional para bobinas
Sí
Sistema FlexTrak de traslado de pacientes (opcional)
Sí
Asistencia de eficiencia iPatient
Asistencia de eficiencia iPatient
SmartStart
Sí
SmartSelect
Sí
SmartExam (opcional)
Sí
SmartLine (según el paquete)
Sí
SmartLink (según el paquete)
Sí
Recepción de señal RF dStream
Recepción de señal RF dStream
Número de canales de recepción independientes
Independencia de canal
Ubicación del conversor analógico digital (ADC)
En el interior de la bobina
Cadena de señal desde la bobina al reconstructor
Totalmente digital
Cadena de señal desde los componentes electrónicos de la bobina al conector
Tasa de evaporación de criógeno en condiciones normales de exploración
0 l /h
Gradientes Quasar Dual
Gradientes Quasar Dual
Amplitud máxima para cada eje
80 mT/m
Velocidad máxima de variación por eje
200 T/m/s
Potencia máxima continua por eje
60
kW
Transmisión de RF
Transmisión de RF
Transmisión paralela de RF
Sí
Potencia de salida
2 x 18
kW
Número de amplificadores de RF independientes
2
Parámetros de resolución
Parámetros de resolución
Tamaño máximo de la matriz de exploración
1024 (2048 opcional)
Máxima resolución en el plano
5 μm
Número máximo de cortes
1024
Entorno del paciente
Entorno del paciente
Diseño del diámetro
60
cm
Ensanchamiento en ambos extremos
Sí
Ensanchamiento del túnel
110
cm
Capacidad máxima de carga
250 kg (550 lb)
Sistema de traslado del paciente (opcional)
FlexTrak
Sincronización inalámbrica de parámetros fisiológicos del paciente.
Sí
Soluciones de reducción de ruido acústico
Sí
Planeación del centro
Planeación del centro
Peso total del brazo instalado
≤5800
kg
Requisitos mínimos de instalación
30 m²
Flujo de trabajo de dStream
Flujo de trabajo de dStream
Bobina FlexCoverage Posterior
Sí
Bobinas FlexCoverage Anterior (opcional)
Sí
Conectores FlexConnect
Sí
Superficie de mesa FlexTrak
Sí
FlexCaddy: almacenamiento opcional para bobinas
Sí
Sistema FlexTrak de traslado de pacientes (opcional)
Sí
Asistencia de eficiencia iPatient
Asistencia de eficiencia iPatient
SmartStart
Sí
SmartSelect
Sí
SmartExam (opcional)
Sí
SmartLine (según el paquete)
Sí
SmartLink (según el paquete)
Sí
Recepción de señal RF dStream
Recepción de señal RF dStream
Número de canales de recepción independientes
Independencia de canal
Ubicación del conversor analógico digital (ADC)
En el interior de la bobina
Cadena de señal desde la bobina al reconstructor
Totalmente digital
Cadena de señal desde los componentes electrónicos de la bobina al conector
Digital
Cadena de señal desde el conector al imán
Digital
Cadena de señal desde el imán al reconstructor
Digital
1. Calidad de imagen superior, con más SNR, mayor rapidez y mejores resultados en imágenes sin grasa ni movimiento, usando dStream con tecnologías como dS SENSE, mDIXON y MultiVane XD frente a Achieva que emplea SENSE, Dixon y Propeller.
2. Comparación con Achieva
3, 4. Hasta un 40 % más de SNR en comparación con Achieva como sistema no digital/dStream
5. La función solo puede utilizarse en pacientes con implantes seguros o condicionales para RM, siguiendo estrictamente las condiciones de uso.
6. MultiTransmit 4D no está habilitada para quienes tienen implantes condicionales para RM
* Ahorro promedio en comparación con el precio de compra de un sistema Philips nuevo similar. El precio depende de la modalidad, tipo de producto, configuración y otros factores.
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