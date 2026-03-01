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  • Philips Signage serie 2000 Philips Signage serie 2000 Philips Signage serie 2000

    Signage Solutions Philips Signage serie 2000

    50BDL2050A/00

    Philips Signage serie 2000

    La serie Philips Signage 2000 lleva la señalización digital de vuelta a lo esencial. Es su pantalla de uso 16/7, elegante y fundamental, diseñada para integraciones sencillas que no requieren funciones innecesarias. Equipada con Android 14, resolución UHD y un brillo de 400 nits.

    Signage Solutions Philips Signage serie 2000

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    Philips Signage serie 2000

    Esencial por diseño: la simplicidad en visualización digital

    • 50"
    • Con tecnología Android 14
    • 400 cd/m²

    Funcionamiento 16/7: su contenido activo cuando usted lo necesita.

    Con un brillo de 400 cd/m², la serie UHD Philips Signage 2000 está diseñada para un uso de 16/7, lo que la hace ideal para negocios que operan de sol a sol y buscan causar un gran impacto.

    Sistema en chip profesional Android 14.

    Potenciada por Android 14, su pantalla Philips Signage serie 2000 está desarrollada sobre una plataforma profesional que integra conectividad confiable y seguridad de fábrica. Está optimizada para aplicaciones nativas de Android y le permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, eliminando la necesidad de un reproductor multimedia externo.

    Intercambio de pantalla inalámbrico opcional con Philips ScreenShare.

    Extienda la vida útil de su pantalla hacia el futuro con nuestro enfoque modular. Le brindamos la oportunidad de añadir Wi-Fi y Bluetooth mediante el módulo opcional CRD22, así como Philips ScreenShare. Además, mantenemos un firme enfoque en la reutilización, la capacidad de reciclaje y la sostenibilidad, reduciendo la eliminación de residuos electrónicos (WEEE).

    Conceptos básicos de FailOver: mayor tranquilidad para un contenido siempre activo.

    Conceptos básicos de FailOver mediante detección de conexión directa de 5 V. Fundamental para aplicaciones comerciales exigentes, el sistema FailOver a través de conexión directa de 5 V le permite a usted configurar una fuente de contenido secundaria que se reproducirá automáticamente en el caso poco probable de que falle la señal del medio principal.

    Philips Wave está listo para la administración remota del dispositivo.

    Desbloquee de forma remota la potencia, versatilidad e inteligencia de sus pantallas Philips Signage serie 2000 con Wave. Esta evolucionaria plataforma en la nube le otorga el control total: simplifica la instalación y configuración, permite el monitoreo y control de las pantallas, la actualización de firmware, la gestión de listas de reproducción y la programación de horarios de encendido. Esto le permite ahorrar tiempo, energía y reducir el impacto ambiental.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      125.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      49.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0.2854 x 0.2854 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      400  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1070 millones
      Relación de contraste (típica)
      4000:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      9.5  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Tecnología de panel
      VA
      Sistema operativo
      Android 14
      Borroso
      1 %

    • Conectividad

      Entrada de video
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Otras conexiones
      USB 3.0 (x2)
      Salida de video
      N/A
      Control externo
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Salida de línea
      Conector de 3,5 mm (nivel de audio fijo)

    • Comodidad

      Ubicación
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Matriz en mosaico
      Hasta 3 x 3
      Control del teclado
      • Lockable
      • Hidden
      Señal del control remoto
      Lockable
      Bucle transversal de señal
      IR Loopthrough
      Funciones de bajo consumo
      ECO mode
      Red controlable
      RJ45

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100: 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      97  W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W
      Clase de etiqueta energética
      G

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Formatos de video
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1128,4  mm
      Peso del producto
      14,25  kg
      Altura establecida
      649,0  mm
      Profundidad establecida
      63,5  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      44,43  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      25.55  pulgadas
      Montaje en pared
      400 mm x 400 mm, M6
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      2.50  pulgadas
      Ancho del bisel
      14,9 mm (bisel uniforme)
      Peso del producto (libras)
      31,42  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      10 ~ 90 % RH (sin condensación)

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      Imagen de reproducción USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Reproductor interno

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memoria
      3GB RAM
      Almacenamiento
      16GB

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Cable de alimentación de 1,8 m
      • Control remoto
      • Cable IR externo
      • Cubierta del interruptor de CA
      • Logotipo de la marca
      • Cubierta de USB y tornillo
      Accesorios opcionales
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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