Diseñado para un mundo acelerado, MediaSuite cuenta con conectividad avanzada y configuraciones versátiles. Chromecast integrado hace que la transmisión sea rápida y sencilla, mientras que Android™ y Google Play Store ofrecen infinitas posibilidades.
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Las actualizaciones de Android proporcionan la funcionalidad más reciente
Las pantallas profesionales de Philips con Android son rápidas, versátiles y fáciles de explorar. Las pantallas están optimizadas para aplicaciones nativas de Android y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Las actualizaciones automáticas garantizan que las aplicaciones se mantengan actualizadas.
Chromecast™ integrado para compartir contenido fácilmente
Permita la transmisión inalámbrica instantánea y segura de películas, presentaciones y más desde dispositivos inteligentes (teléfonos, laptops, tablets) en una resolución de hasta 4K. Chromecast es asequible, no requiere hardware adicional y es seguro para uso profesional. Los usuarios simplemente tocan el ícono de Chromecast en su dispositivo inteligente para comenzar a transmitir contenido desde miles de aplicaciones habilitadas para difusión; su dispositivo inteligente se convierte en el control remoto.
Acceso a Google Play Store para aplicaciones y medios
El acceso total a Google Play Store facilita la incorporación de aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más a su pantalla profesional de Philips. A diario, se agregan nuevas herramientas comerciales y opciones de entretenimiento al catálogo, lo que garantiza que siempre tenga acceso a las últimas tendencias del mundo.
Interfaz de usuario personalizable para logotipos y colores personalizados
Philips MediaSuite cuenta con una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de navegar que se puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo y colores a la barra de búsqueda para aumentar la presencia de su marca.
Instale y administre aplicaciones de forma remota con AppControl
Controle completamente y de forma centralizada las aplicaciones instaladas en las pantallas profesionales de Philips. AppControl le permite instalar, eliminar y administrar aplicaciones en pantallas seleccionadas o en toda su red para que pueda ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes y huéspedes, sin importar cuántas pantallas esté administrando.
Opere, monitoree y mantenga a través de CMND & Control
Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como actualizar el software y la configuración, así como monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de un televisor o más, CMND & Control facilita la administración de su flota.
Cree experiencias personalizadas con CMND & Check-In
Logre que los visitantes se sientan bienvenidos. CMND & Check-in le permiten usar información individual, como nombre e idioma hablado, para crear una experiencia personalizada. Ya sea que agregue toques especiales para los huéspedes del hotel, optimice el proceso de facturación u ofrezca paquetes de varios canales
Netflix integrado con botón remoto dedicado
El acceso a Netflix integrado permite que ver las últimas películas y programas desde su cuenta sea más fácil, rápido y cómodo. No hay necesidad de utilizar ningún reproductor externo ni televisión satelital, lo que ayuda a mantener bajos los costos operativos y facilita las instalaciones, a la vez que mantiene una apariencia moderna para su establecimiento. Un botón dedicado de Netflix en el control remoto proporciona acceso instantáneo para una facilidad de uso eficiente. Se aplican términos y condiciones para la activación de Netflix.
El Asistente de Google permite un control más rápido e inteligente
El control por voz y las respuestas más rápidas están aquí con el control remoto opcional con Asistente de Google (22AV2025B/00). Abra YouTube. Suba el volumen. Reproduzca sus canciones favoritas y obtenga toda la información que necesita, como actualizaciones del clima, cosas que hacer e, incluso, traducciones de voz en un instante. Con el Asistente de Google, las posibilidades son infinitas.
Especificaciones técnicas
Imagen/pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
75
pulgadas
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
189
cm
Pantalla
LED 4K Ultra HD
Resolución de pantalla
3840 x 2160p
Brillo
400
cd/m²
Resolución de pantalla compatible
HDMI
Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
Sintonizador
Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
USB, LAN
HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
Sintonizador/recepción/transmisión
TV digital
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (hasta 2160p60)
TV analógico
PAL
Reproducción de IP
Multidifusión
Monodifusión
HLS
Canales de la aplicación OTT
Android TV
OS
Android TV™ 9 (Pie)
Aplicaciones preinstaladas
Netflix*
YouTube
Google Play Store*
Google Play Movies
Google Play Games
YouTube Music
Tamaño de la memoria (flash)
16 GB*
Funciones de hotelería
Modo de hotel
Active el control de configuración
Limitación de volumen
Bloqueo del menú de instalación
Bloqueo del menú
Bloqueo de control de palanca de mando
Modo de prisión
Control de potencia
Modo de inicio rápido
Encendido automático
Apagado automático
Su marca
Pantalla de inicio personalizable
Aplicación de bienvenida personalizable
Nombre de ubicación (ID de GeoNames)
CMND & Create
Panel personalizado (HTML y APK)
CMND & Control
Editor de canal sin conexión
Editor de configuración sin conexión
Administración remota a través de IP/RF
Administración de grupos de televisión
Actualizaciones locales a través de USB
Clonación inicial instantánea
Control
AppControl
Control de Android TV nativo JEDI
API JSON para control de TV-JAPIT
Protocolo Serial Xpress
Crestron conectado
Palanca de mando
DRM interactivo
VSecure
Transmisión fluida de PlayReady
Securemedia
Generación de ingresos
MyChoice
Control remoto
Detección de batería baja
Bloqueo de la tapa de la batería del control remoto