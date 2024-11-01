Mantené tu contenido y seguí tu reproducción con FailOver

Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentés un desastre de contenido, FailOver te ofrece protección en todo momento gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Basta con seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estás listo para una protección instantánea.