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Cadena de imagen con IA para respuestas diagnósticas concluyentes
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Verida integra la imagen espectral potenciada por IA en la práctica clínica cotidiana. Un único escaneo de baja dosis ofrece información anatómica y funcional para brindar respuestas claras a preguntas complejas, desde la reestenosis en stents hasta lesiones oncológicas sutiles. Con la IA impulsando la cadena de imagen, desde el detector NanoPanel Prism Precise de tercera generación hasta Spectral Precise Image, obtenga resultados rápidos, funcionales y precisos en un solo examen de TC eficiente. Verida integra fácilmente la TC espectral en los flujos de trabajo clínicos de rutina, con tiempos de escaneo cortos incluso en entornos de gran volumen.
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El detector NanoPanel Prism Precise eleva el rendimiento
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Fuimos pioneros en imagen espectral basada en detectores con tecnología de detector de doble capa. [1] Diseñado para IA y para funcionar con baja dosis, Verida incorpora el detector NanoPanel Prism Precise de tercera generación de doble capa, que trabaja con el algoritmo de reconstrucción Spectral Precise Image impulsado por IA para potenciar las capacidades de la TC. Un centellador superior detecta fotones de baja energía, mientras que el centellador inferior detecta fotones de alta energía. Esta tecnología de doble capa ha demostrado un contraste más brillante en niveles MonoE bajos y la corrección de artefactos de endurecimiento del haz.
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Vea una mayor calidad de imagen con Spectral Precise Image.
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El algoritmo de reducción de ruido Spectral Precise Image, basado en IA multipaso, disminuye el ruido manteniendo la definición de detalles anatómicos finos en imágenes de mayor resolución. Se observa hasta un 136 % de mejora en la detectabilidad de bajo contraste, con hasta un 80 % menos de ruido y hasta un 80 % de reducción de dosis en objetos de 1>10 mm, y reducción mínima o nula de dosis en objetos más pequeños, en imágenes espectrales MonoE de 70 keV en comparación con imágenes convencionales reconstruidas con iDose Nivel 0, según pruebas fantoma MITA para cuerpo. [2]
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Reconstrucciones espectrales automáticas
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En situaciones críticas, la velocidad resulta determinante. Verida asegura la continuidad de los flujos de trabajo mediante reconstrucciones espectrales automáticas, simplificando las operaciones cotidianas de los tecnólogos. Los protocolos de escaneo activan automáticamente la reconstrucción espectral, garantizando resultados espectrales el 100 % del tiempo, directamente dentro de su flujo de trabajo habitual. Con una capacidad de hasta 145 imágenes por segundo, los exámenes se completan en menos de 30 segundos. [3] Este rendimiento duplica el del sistema anterior [4] y permite hasta 270 estudios diarios en entornos de gran volumen [5].
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Lee los resultados directamente en PACS con Spectral Magic Glass
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Verida elimina pasos adicionales y tiempos extra en la obtención de resultados espectrales. Spectral Magic Glass en PACS permite la lectura directa de los datos, accesibles de inmediato y fáciles de interpretar, sin necesidad de estaciones de trabajo especiales. Acceda a conjuntos espectrales completos en el punto de atención con un impacto mínimo en el almacenamiento de datos. No se requieren estaciones exclusivas, ni pasos manuales, ni interrupciones en el flujo de trabajo actual.
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Imagen espectral con detector para un retorno de inversión rápido
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El diseño de Verida ofrece valor a largo plazo desde su implementación inicial. La simplicidad impulsada por IA facilita el uso cotidiano de la imagen espectral con reducciones comprobadas del 34 % en estudios de seguimiento y ahorros del 25 % en costos clínicos [6], lo que contribuye a un retorno de inversión más rápido. El diseño de Verida admite un gran volumen y flujos de trabajo eficientes, y los servicios remotos con IA optimizan el consumo de energía y gestionan el uso del tubo de rayos X con una reducción del 45 % en energía [7], ayudando a mantener el rendimiento del sistema y potencialmente extendiendo la vida útil del equipo mientras se reducen los costos operativos.
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El detector NanoPanel Prism Precise eleva el rendimiento
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Vea una mayor calidad de imagen con Spectral Precise Image.
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El algoritmo de reducción de ruido Spectral Precise Image, basado en IA multipaso, disminuye el ruido manteniendo la definición de detalles anatómicos finos en imágenes de mayor resolución. Se observa hasta un 136 % de mejora en la detectabilidad de bajo contraste, con hasta un 80 % menos de ruido y hasta un 80 % de reducción de dosis en objetos de 1>10 mm, y reducción mínima o nula de dosis en objetos más pequeños, en imágenes espectrales MonoE de 70 keV en comparación con imágenes convencionales reconstruidas con iDose Nivel 0, según pruebas fantoma MITA para cuerpo. [2]
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Reconstrucciones espectrales automáticas
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En situaciones críticas, la velocidad resulta determinante. Verida asegura la continuidad de los flujos de trabajo mediante reconstrucciones espectrales automáticas, simplificando las operaciones cotidianas de los tecnólogos. Los protocolos de escaneo activan automáticamente la reconstrucción espectral, garantizando resultados espectrales el 100 % del tiempo, directamente dentro de su flujo de trabajo habitual. Con una capacidad de hasta 145 imágenes por segundo, los exámenes se completan en menos de 30 segundos. [3] Este rendimiento duplica el del sistema anterior [4] y permite hasta 270 estudios diarios en entornos de gran volumen [5].
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Imagen espectral con detector para un retorno de inversión rápido
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1. El Philips IQon Spectral CT se lanzó en 2016. Siemens introdujo el NAEOTOM Alpha en 2021.
2 Los resultados de rendimiento se obtuvieron en pruebas controladas con fantomas utilizando el MITA CT IQ (CCT189, The Phantom Laboratory). La detectabilidad de bajo contraste se evaluó mediante un modelo de observador de Hotelling canalizado (CHO), comparando imágenes reconstruidas con Spectral Precise Image a dosis reducida (p. ej., 2 mGy CTDIvol) con imágenes sin Spectral Precise Image a dosis de referencia (p. ej., 10 mGy CTDIvol), utilizando parámetros de adquisición y reconstrucción equivalentes. Se evaluaron objetos de 3 mm a 10 mm. Las mejoras en la detectabilidad oscilaron aproximadamente entre el 12 % y el 202 %, según el tamaño del objeto y las condiciones de imagen observadas.
Los niveles de dosis reducida reflejan condiciones de prueba controladas con fantomas y no deben interpretarse como protocolos clínicos recomendados ni como valores específicos de CTDIvol clínico. Las mejoras en el ruido de imagen reflejan el rendimiento observado en fantomas y no deben utilizarse por sí solas para determinar parámetros de adquisición clínica o valores objetivo de CTDIvol. En la práctica clínica, los parámetros de TC, incluida la dosis de radiación, deben ser determinados por el facultativo prescriptor según la tarea diagnóstica, el tamaño del paciente y la región anatómica, para garantizar una calidad de imagen adecuada.
3. Basado en pruebas internas con fantomas bajo condiciones de protocolo corporal de referencia.
4. Comparado con la versión anterior del sistema Philips Spectral CT
5. El Spectral CT Verida puede efectuar hasta 270 exámenes diarios (configuración 4 CIRS) en turnos dobles de 16 horas, respaldando a los servicios de radiología con horarios prolongados y alto flujo de pacientes.
6. Andersen MB et al. Impacto económico de la imagen corporal espectral en el diagnóstico de pacientes con sospecha de cáncer oculto. Insights into Imaging 2021. doi.org/10.1186/s13244-021-01116-0. Los resultados de los testimonios de clientes no son predictivos de resultados en otros casos, donde los resultados pueden variar.
7. Resultados obtenidos a partir de un escaneo corporal axial en 3D con una reducción de dosis del 80 %. El ahorro energético durante la preparación del sistema no se considera en esta estimación.
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