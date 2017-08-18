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IntelliBridge Enterprise

Solución de interoperabilidad

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Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un único punto de interoperabilidad basado en estándares entre los sistemas clínicos de Philips y los sistemas de información de su empresa, al tiempo que reduce la complejidad y el costo en su entorno de atención médica.

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Características
Un punto de interoperabilidad de Philips

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce la cantidad total de puntos de conexión y la complejidad asociada en su entorno de atención médica. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad consistente, probada previamente, repetible y escalable, diseñada para reducir sus costos.

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce la cantidad total de puntos de conexión y la complejidad asociada en su entorno de atención médica. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad consistente, probada previamente, repetible y escalable, diseñada para reducir sus costos.

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce la cantidad total de puntos de conexión y la complejidad asociada en su entorno de atención médica. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad consistente, probada previamente, repetible y escalable, diseñada para reducir sus costos.
Intercambio de datos HL7 basado en estándares

El intercambio de datos HL7 basado en estándares admite diferentes sistemas

En Philips, aprovechamos los estándares que permiten que nuestras soluciones funcionen con sus sistemas empresariales de varios proveedores para un intercambio de datos significativo. IntelliBridge Enterprise automatiza la entrega de datos clínicos de una manera estandarizada, segura y eficiente con capacidades de interfaz HL7 poderosas y flexibles para respaldar los diferentes enfoques de los proveedores de EMR.

El intercambio de datos HL7 basado en estándares admite diferentes sistemas

En Philips, aprovechamos los estándares que permiten que nuestras soluciones funcionen con sus sistemas empresariales de varios proveedores para un intercambio de datos significativo. IntelliBridge Enterprise automatiza la entrega de datos clínicos de una manera estandarizada, segura y eficiente con capacidades de interfaz HL7 poderosas y flexibles para respaldar los diferentes enfoques de los proveedores de EMR.

El intercambio de datos HL7 basado en estándares admite diferentes sistemas

En Philips, aprovechamos los estándares que permiten que nuestras soluciones funcionen con sus sistemas empresariales de varios proveedores para un intercambio de datos significativo. IntelliBridge Enterprise automatiza la entrega de datos clínicos de una manera estandarizada, segura y eficiente con capacidades de interfaz HL7 poderosas y flexibles para respaldar los diferentes enfoques de los proveedores de EMR.
Características de automatización

Las funciones de automatización reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imagen de documentos (como fragmentos de formas de onda) junto con la información demográfica del paciente asociado para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con el historial del paciente. Como resultado, los cuidadores tendrán más tiempo para atender al paciente.

Las funciones de automatización reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imagen de documentos (como fragmentos de formas de onda) junto con la información demográfica del paciente asociado para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con el historial del paciente. Como resultado, los cuidadores tendrán más tiempo para atender al paciente.

Las funciones de automatización reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imagen de documentos (como fragmentos de formas de onda) junto con la información demográfica del paciente asociado para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con el historial del paciente. Como resultado, los cuidadores tendrán más tiempo para atender al paciente.
Datos de investigación

Se puede acceder fácilmente a los datos de investigación

IntelliBridge Enterprise también se puede utilizar para conectarse con otros sistemas de información, como los asociados con la investigación de efectividad comparativa. Esto simplifica la recopilación de datos para proyectos de investigación.

Se puede acceder fácilmente a los datos de investigación

IntelliBridge Enterprise también se puede utilizar para conectarse con otros sistemas de información, como los asociados con la investigación de efectividad comparativa. Esto simplifica la recopilación de datos para proyectos de investigación.

Se puede acceder fácilmente a los datos de investigación

IntelliBridge Enterprise también se puede utilizar para conectarse con otros sistemas de información, como los asociados con la investigación de efectividad comparativa. Esto simplifica la recopilación de datos para proyectos de investigación.
  • Un punto de interoperabilidad de Philips
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Un punto de interoperabilidad de Philips

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce la cantidad total de puntos de conexión y la complejidad asociada en su entorno de atención médica. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad consistente, probada previamente, repetible y escalable, diseñada para reducir sus costos.

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce la cantidad total de puntos de conexión y la complejidad asociada en su entorno de atención médica. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad consistente, probada previamente, repetible y escalable, diseñada para reducir sus costos.

Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad

Con un único punto de interoperabilidad, IntelliBridge Enterprise reduce la cantidad total de puntos de conexión y la complejidad asociada en su entorno de atención médica. IntelliBridge Enterprise es una solución de conectividad consistente, probada previamente, repetible y escalable, diseñada para reducir sus costos.
Intercambio de datos HL7 basado en estándares

El intercambio de datos HL7 basado en estándares admite diferentes sistemas

En Philips, aprovechamos los estándares que permiten que nuestras soluciones funcionen con sus sistemas empresariales de varios proveedores para un intercambio de datos significativo. IntelliBridge Enterprise automatiza la entrega de datos clínicos de una manera estandarizada, segura y eficiente con capacidades de interfaz HL7 poderosas y flexibles para respaldar los diferentes enfoques de los proveedores de EMR.

El intercambio de datos HL7 basado en estándares admite diferentes sistemas

En Philips, aprovechamos los estándares que permiten que nuestras soluciones funcionen con sus sistemas empresariales de varios proveedores para un intercambio de datos significativo. IntelliBridge Enterprise automatiza la entrega de datos clínicos de una manera estandarizada, segura y eficiente con capacidades de interfaz HL7 poderosas y flexibles para respaldar los diferentes enfoques de los proveedores de EMR.

El intercambio de datos HL7 basado en estándares admite diferentes sistemas

En Philips, aprovechamos los estándares que permiten que nuestras soluciones funcionen con sus sistemas empresariales de varios proveedores para un intercambio de datos significativo. IntelliBridge Enterprise automatiza la entrega de datos clínicos de una manera estandarizada, segura y eficiente con capacidades de interfaz HL7 poderosas y flexibles para respaldar los diferentes enfoques de los proveedores de EMR.
Características de automatización

Las funciones de automatización reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imagen de documentos (como fragmentos de formas de onda) junto con la información demográfica del paciente asociado para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con el historial del paciente. Como resultado, los cuidadores tendrán más tiempo para atender al paciente.

Las funciones de automatización reducen el esfuerzo

IntelliBridge Enterprise puede automatizar la exportación de archivos de imagen de documentos (como fragmentos de formas de onda) junto con la información demográfica del paciente asociado para evitar la necesidad de imprimir, escanear y asociar manualmente las formas de onda con el historial del paciente. Como resultado, los cuidadores tendrán más tiempo para atender al paciente.

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