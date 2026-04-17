Aviso legal

*La batería de 3 horas se basa en estas condiciones: alarma básica, una batería nueva y completamente cargada, reducción de brillo automático, ECG/Resp y SPO2 en uso, NBP cada 15 minutos.

**La batería de 6 horas se basa en estas condiciones: una batería nueva y completamente cargada, alarma básica de MP2/X2, reducción de brillo automático, ECG/Resp y SPO2 en uso, NBP cada 15 minutos y extensión de servidor multimedición conectado.

El monitor de paciente MP2 con ECG/Resp, NBP, SpO2, Pressure, Temp, CO2 (sólo sensor de corriente principal M2501A), LAN y batería puede utilizarse en un entorno de transporte tal como una ambulancia, avión o helicóptero. Los requisitos EMC y ambientales pueden variar entre países de acuerdo con las directivas y normas normativas locales.