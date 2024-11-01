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SyncVision

Sistema de guía de precisión

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El sistema de guía de precisión SyncVision agiliza la evaluación de la lesión, simplifica la medición de vasos y ofrece una terapia precisa junto con la corriente de imagenología fluoroscópica existente.

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Especificaciones

Requisitos de alimentación
Requisitos de alimentación
Entrada del sistema
  • 100V-120V, 50/60Hz, 220-240V, 50/60Hz, 600 VA
Monitor
  • 100-240V, 50/60Hz, 93 VA
Estación de trabajo
  • 100-240V, 50/60Hz, 250 VA
Entradas
Entradas
Salida de video del sistema angiográfico
  • Analógica o digital
Sistema IVUS
  • Sistemas Philips Volcano Core, versión SW 3.2.2 y superior
Catéter IVUS
  • Catéteres Eagle Eye Platinum
Señal de ECG
  • Comuníquese con su representante local de Philips para confirmar la compatibilidad.
Dimensiones
Dimensiones
Estación de trabajo
  • Altura: 16.5", 39.6 cm; ancho: 6.75", 16.2 cm; profundidad: 21.25", 51 cm
Palanca de mando de la cabecera
  • Altura: 1.5", 3.7 cm; ancho: 4.2", 10.7 cm; profundidad: 3", 7.6 cm
Monitor
  • Altura: 15-19", 41-56 cm; ancho: 15.8", 40.2 cm; profundidad: 10", 24.7 cm
Información de pedidos
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Sistema de guía de precisión SyncVision
  • Sync002
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  • 100V-120V, 50/60Hz, 220-240V, 50/60Hz, 600 VA
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  • Sistemas Philips Volcano Core, versión SW 3.2.2 y superior
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  • Altura: 16.5", 39.6 cm; ancho: 6.75", 16.2 cm; profundidad: 21.25", 51 cm
Palanca de mando de la cabecera
  • Altura: 1.5", 3.7 cm; ancho: 4.2", 10.7 cm; profundidad: 3", 7.6 cm
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Información de pedidos
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Sistema de guía de precisión SyncVision
  • Sync002
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  • *Data on file

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