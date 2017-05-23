El codo para nebulizar permite la terapia con aerosoles durante la Asistencia Respiratoria No Invasi

Al utilizar los codos especiales con anexo nebulizador integrado Aerogen NIVO, podrá administrar tratamientos de nebulización durante la NIV sin desconectar los circuitos del paciente. Basta de luchar con agregados para nebulización en línea. Los codos pueden permanecer anexados cuando no se utilicen o bien extraerse fácilmente entre tratamientos.