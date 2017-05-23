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Live 3D TEE

Imagen de ultrasonido 3D

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Con TEE 3D en vivo, los cardiologos, cirujanos cardiacos, anestesistas, cardiologos intervencionistas y ecocardiografos pueden visualizar la estructura y función cardiaca en tiempo real. Es rápido, reproducible y cuantificable.

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Características
Estructura y función

Estructura y función

Capacidad de visualizar estructura y función cardiaca en acción, incluso en pacientes difíciles.

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Visualización

Visualización

Visualización para implantación del dispositivo

Visualización

Visualización para implantación del dispositivo

Visualización

Visualización para implantación del dispositivo
Visualice la válvula completa

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Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.

Visualice la válvula completa

Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.

Visualice la válvula completa

Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.
Liderazgo Live 3D TEE

Liderazgo Live 3D TEE

Philips xMATRIX Live 3D TEE fue lanzado en 2007, y desde entonces, Live 3D TEE ha sido clínicamente probado en más de un millón de exámenes y procedimientos.

Liderazgo Live 3D TEE

Philips xMATRIX Live 3D TEE fue lanzado en 2007, y desde entonces, Live 3D TEE ha sido clínicamente probado en más de un millón de exámenes y procedimientos.

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Philips xMATRIX Live 3D TEE fue lanzado en 2007, y desde entonces, Live 3D TEE ha sido clínicamente probado en más de un millón de exámenes y procedimientos.
Datos y perspectivas

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Ingrese a datos y perspectivas no disponibles de modo transtorácico

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Visibilidad aumentada

Visibilidad aumentada

Visibilidad aumentada durante procedimientos guiados

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Visibilidad aumentada durante procedimientos guiados

Visibilidad aumentada

Visibilidad aumentada durante procedimientos guiados
Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo antes, durante y después de la cirugía

Monitoreo

Monitoreo antes, durante y después de la cirugía

Monitoreo

Monitoreo antes, durante y después de la cirugía
Intercambio TEE

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Philips ofrece una elección de sistemas eco Live 3D TEE que incluyen portátiles.

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Philips ofrece una elección de sistemas eco Live 3D TEE que incluyen portátiles.

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Comunicación mejorada

Comunicación mejorada

Comunicación mejorada con cirujanos, pacientes y familias

Comunicación mejorada

Comunicación mejorada con cirujanos, pacientes y familias

Comunicación mejorada

Comunicación mejorada con cirujanos, pacientes y familias
Visuales en vivo

Visuales en vivo

Capacidad de observar bisuales del área durante el seguimiento para evaluar claramente las reparaciones y los resultados.

Visuales en vivo

Capacidad de observar bisuales del área durante el seguimiento para evaluar claramente las reparaciones y los resultados.

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Facilidad de uso que mejora los resultados

Facilidad de uso que mejora los resultados

Cuantificación fácil de la válvula mitral con datos objetivos

Facilidad de uso que mejora los resultados

Cuantificación fácil de la válvula mitral con datos objetivos

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Cuantificación fácil de la válvula mitral con datos objetivos
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Estructura y función

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Capacidad de visualizar estructura y función cardiaca en acción, incluso en pacientes difíciles.

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Visualización

Visualización

Visualización para implantación del dispositivo

Visualización

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Visualice la válvula completa

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Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.

Visualice la válvula completa

Capacidad de visualizar la válvula completa desde varias perspectivas mientras el corazón late.

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Liderazgo Live 3D TEE

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Philips xMATRIX Live 3D TEE fue lanzado en 2007, y desde entonces, Live 3D TEE ha sido clínicamente probado en más de un millón de exámenes y procedimientos.

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Visibilidad aumentada

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Visibilidad aumentada durante procedimientos guiados

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Monitoreo antes, durante y después de la cirugía

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Comunicación mejorada

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Facilidad de uso que mejora los resultados

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Cuantificación fácil de la válvula mitral con datos objetivos

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