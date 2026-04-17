Mejore su desempeño en intervenciones difíciles

Con un rastreador de ajuga adaptable reutilizable y una gama expandida de instrumentos coaxiales con punta de aguja rastreados, el EPIQ PercuNav le ofrece una amplia gama de compatibilidad con dispositivos de biopsia y ablación, dependiendo del grado de complejidad del procedimiento. La navegación de aguja es una herramienta mejoradora del desempeño para casos intervencionales difíciles como una biopsia de lesión pequeña difícil de visualizar o ablaciones difíciles de acceder, que están cerca de estructuras críticas. Complete procedimientos en menor tiempo y con menos escaneos de confirmación.