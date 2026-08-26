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1. La tecnología se desarrolló con este fin y la calidad de la imagen se evaluó en el marco de un estudio de viabilidad de un dispositivo en fase de investigación, en comparación con ClarityIQ.

2. Actualmente se está investigando el potencial de reducción de la dosis de radiación de SmartIQ en el ensayo RADIQAL. El ensayo RADIQAL es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico destinado a evaluar el impacto de SmartIQ en la dosis de radiación en comparación con el actual ClarityIQ, sin comprometer el rendimiento del procedimiento. Para obtener más información sobre RADIQAL, visite clinicaltrials.gov: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06944509

3. En comparación con el ajuste bajo de ClarityIQ en los sistemas Azurion, las secuencias de cine de 15 fps con SmartIQ ultrabajo para la arteria coronaria izquierda especifican reducciones promedio de la kerma de aire de referencia del 58 % en el Azurion M12 y del 62 % en el Azurion M20 en todos los tamaños de campo, tal como se indica en las instrucciones de uso.

4. SmartIQ presenta una opción de medio de contraste con bajo contenido en yodo.